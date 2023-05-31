Новая дорога появится на границе Советского и Промышленного районов Самары

Преобразится участок от проспекта Карла Марка до улицы Ставропольской Фото: Яндекс. Карты

В Самаре построят новую дорогу. Она появится на границе двух районов - Советского и Промышленного. Речь идет об обустройстве участка улицы XXII Партсъезда от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской.

Глава департамента градостроительства Самары Василий Чернов подписал постановление о подготовке документации по планировке территории для реконструкции улицы XXII Партсъезда. Она будет включать два этапа: от улицы Солнечной до Московского шоссе и от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской.

Для дорожного объекта распланируют территорию площадью 8,76 га. Протяженность нового участка составит 1,2 км. Разработать проект планировки необходимо будет в течение 12 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что работы по реконструкции улицы XXII Партсъезда в Самаре начнутся в 2023 году.

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