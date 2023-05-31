Волга в Самарской области прогрелась почти до +20 градусов в мае 2023 года

Температура воды в Волге в районе Самары достигла почти +15 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Температура воды в Волге в Самарской области установила новый рекорд. В третьей декаде мая 2023 года она прогрелась почти до +20 градусов. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

По последним данным, температура воды в Куйбышевском водохранилище у берегов Тольятти достигла +17,8...+19,5 градусов. Это на 3,9 градуса выше нормы. А в Саратовском водохранилище в районе Самары вода прогрелась до +14,7 градусов. Превышение составило 1,6 градуса.

Напомним, во второй половине мая 2023 года в Самарской области установилась аномально жаркая погода. В дневные часы температура воздуха превышала +30 градусов. Это сказалось и на температуре воды в Волге.

Начало лета 2023 года в Самарской области будет не таким жарким. В первые дни июня синоптики прогнозируют в регионе дожди, грозы, сильный ветер и небольшое похолодание.

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