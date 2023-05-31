Сорвавшуюся из окна 15-го этажа девушку чудом спасли в Курске

Участники спасательной операции рассказали, как сохранили жизнь курянке Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В среду, 31 мая 2023 года, на проспекте Победы в Курске произошло ЧП. Местные жители заметили сидящую на карнизе окна 15-го этажа дома девушку. Они сообщили об этом в экстренные службы, и вскоре на месте были пожарные, спасатели, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Девушку в течение четырех часов убеждали спуститься в квартиру, но на уговоры она не поддавалась. В какой-то момент курянка сорвалась вниз. К счастью, спасатели успели схватить ее за руки. Этажом ниже для подстраховки находились пожарные. Они держали девушку за ноги.

По словам помощника начальника караулка 8 ПСЦ Курска Евгения Петинова, весь этот процесс занял около десяти минут. Спасатели переживали, что не удержат девушку — руки немели. Однако, к счастью, все закончилось благополучно, пишет KurskCITY.ru. Жительницу Курска спасли и передали ее медикам. Участники спасательной операции отметили, что подобный случай в их практике был впервые.

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