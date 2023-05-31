Губернатор Самарской области обсудил с председателем ДОСААФ вопросы подготовки к несению воинской службы

Дмитрий Азаров встретился с Александром Колмаковым. Фото: Юлия Рубцова.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем ДОСААФ России Александром Колмаковым. Во время встречи обсудили вопросы подготовки к несению воинской службы.

Основным вопросом обсуждения стала подготовка к несению службы на базе регионального отделения ДОСААФ и его развитие. Организация имеет потенциал для увеличения объема подготовки в два раза – это более 500 курсантов. Особое внимание уделяют обучению первичных навыкам военной службы. Дмитрий Азаров и Александр Колмаков обсудили ряд предложений.

- Совершенно очевидно, что вопросы подготовки к несению воинской службы водителей, специалистов летных специальностей, а также базовые знания для населения в области гражданской, территориальной обороны крайне важны. Мы рассчитываем на ДОСААФ в этот непростой период, - подчеркнул губернатор.

Александр Колмаков отметил, что организация заинтересована в решении поставленных задач.

- Я глубоко удовлетворен той позицией, которую увидел в ваших решениях. Региональное отделение ДОСААФ России приложит все усилия, чтобы все те задачи, которые вы обозначили, были достойно решены, - заверил председатель.