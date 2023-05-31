Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 14:43

В Самаре откроется вестибюль №2 станции метро «Алабинская» 1 июня 2023 года

Он заработает с 06:00
Алена ПРОВКИНА
Вестибюль откроется 1 июня 2023 года

Вестибюль откроется 1 июня 2023 года

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре местным жителям рассказали об открытии вестибюля №2 станции метро «Алабинская». Он заработает с 06:00 1 июня 2023 года.

По информации городской администрации, вестибюль и станции метро комплексно отремонтировали и модернизировали. Станция начала работать еще в 2015 году. В период ремонта менялась законодательная база, поэтому пришлось принять ряд решений с учетом санкционных мер. В оперативном режиме специалисты внесли коррективы в проект. С открытием вестибюля жителям станут доступны все 6 пешеходных сходов.

Станция будет существенно отличаться от остальных. Установлено современное оборудование интроскопы, металлодетекторы, комплекс средств видеонаблюдения. Видеокамеры установлены над каждым входным турникетом.