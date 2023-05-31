В Самаре откроется вестибюль №2 станции метро «Алабинская» 1 июня 2023 года

Вестибюль откроется 1 июня 2023 года Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре местным жителям рассказали об открытии вестибюля №2 станции метро «Алабинская». Он заработает с 06:00 1 июня 2023 года.

По информации городской администрации, вестибюль и станции метро комплексно отремонтировали и модернизировали. Станция начала работать еще в 2015 году. В период ремонта менялась законодательная база, поэтому пришлось принять ряд решений с учетом санкционных мер. В оперативном режиме специалисты внесли коррективы в проект. С открытием вестибюля жителям станут доступны все 6 пешеходных сходов.

Станция будет существенно отличаться от остальных. Установлено современное оборудование интроскопы, металлодетекторы, комплекс средств видеонаблюдения. Видеокамеры установлены над каждым входным турникетом.