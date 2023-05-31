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НовостиОбщество31 мая 2023 16:42

Президент Самарского университета им. Королева провел лекцию старшеклассникам

Подростки узнали, какие задачи решают ученые и инженеры в сфере зондирования Земли
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Цикл лекций дал старт проекту "Школа Королева"

Цикл лекций дал старт проекту "Школа Королева"

В Самаре старшеклассники узнали, какие задачи решают ученые и инженеры в сфере дистанционного зондирования Земли. Академик Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева Виктор Сойфер провел лекцию.

На встрече девятиклассники Самарского международного аэрокосмического лицея узнали, чем занимается научная школа академика РАН Сойфера, а также о том, как получают и обрабатывают космические снимки планеты и как ученые решают технические проблемы. Помимо этого, Виктор Сойфер рассказал о возможностях современных аппаратов ДЗЗ и о том, что нужно потребителям космических снимков.

Девятиклассники смогли узнать, почему невозможно использовать снимки с орбиты без серьезной, глубокой обработки. На лекции обсудили еще одну задачу – создание единой базы «космических» данных о Земле. Выступления собрали более 300 ребят. Цикл лекций дал старт проекту «Школа Королева». На следующей неделе запускается образовательный интенсив по направлению «Кубсаты формата 3U/6U с гиперспектральной камерой». Он пройдет с 5 по 9 июня.