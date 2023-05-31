В Самаре разобрали лестницу на набережной в конце мая 2023 года

Лестницу подготавливают к работам Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре стало известно о разрушении лестницы на городской набережной. Судя по всему, на участке проводят ремонт.

На участке частично ограничен вход на пляж. Пользователи сообщают, что это может быть одна из лестниц, которая украшена муралом Покраса Лампаса. Лестницу сейчас разобрали для подготовки к дальнейшему ремонту. Пока перекрыт спуск у бассейна ЦСКА на Волжском проспекте.

Напомним, также в городе планируют убрать пешеходный переход на Московском шоссе. На участке заработает лифт для надземного пешеходного перехода.