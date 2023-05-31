В Самаре могут закрыть часть клуба «Звезда»

Часть клуба могут закрыть Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало известно о возможном закрытии клуба «Звезда» на улице Ново-Садовой. На сцене выступали известные артисты.

По информации дизайнера Сергея Щербака в его социальных сетях, большой зрительный зал может продолжить работу, но территория, где был клуб, может быть закрыта. Об официальной причине закрытия пока неизвестно. При этом, КРЦ продолжит свою работу.

Команда, ранее работавшая в клубе, переедет на другую площадку. Скорее всего, они разместятся на месте ресторана «Утесов», который закрылся этой зимой.