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НовостиОбщество31 мая 2023 17:36

В Самаре могут закрыть часть клуба «Звезда»

Помещения могут опустеть
Алена ПРОВКИНА
Часть клуба могут закрыть

Часть клуба могут закрыть

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало известно о возможном закрытии клуба «Звезда» на улице Ново-Садовой. На сцене выступали известные артисты.

По информации дизайнера Сергея Щербака в его социальных сетях, большой зрительный зал может продолжить работу, но территория, где был клуб, может быть закрыта. Об официальной причине закрытия пока неизвестно. При этом, КРЦ продолжит свою работу.

Команда, ранее работавшая в клубе, переедет на другую площадку. Скорее всего, они разместятся на месте ресторана «Утесов», который закрылся этой зимой.