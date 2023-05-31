В Самаре для грузовиков временно перекроют движение по нескольким улицам

В городе введут временные ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в рамках проведения антитеррористических учений на территории областной столицы введут временные ограничения. Временно перекроют дороги для грузовиков.

По информации городской администрации, ограничения будут действовать с 10:00 до 19:00 1 июня 2023 года. Водители грузового транспорта не смогут проехать сразу по нескольким улицам: Советской, Гагарина, Авроры, Мичурина, Осипенко, Полевой, Молодогвардейской, Маяковской, Народной, Шоссейной, Арена 2018, Волжскому проспекту и Южному шоссе.

Напомним, также следует подготовиться водителям легковых автомобилей. Не стоит парковать свои машины под ветхими деревьями. 1 июня в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гроз и усиления ветра.