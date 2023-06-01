В Самарской области идет капитальный ремонт трассы «Похвистнево – Сосновка» – «Урал»

Сейчас строители завершают укладку выравнивающего слоя дорожного покрытия. Фото: минтранс Самарской области

В Самарской области идут работы по капитальному ремонту трассы «Похвистнево – Сосновка» – «Урал». Она проходит через поселок Лесной, село Большое Микушкино и деревню Малое Микушкино. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Дорога обеспечивает выезд на федеральную трассу М-5 «Урал» и является школьным маршрутом. В селе Большое Микушкино трасса проходит по центральной улице, где расположены школа, детский сад, Дом культуры и другие объекты инфраструктуры.

Как отметили в региональном минтрансе, сейчас на участке протяженностью более 15 км строители завершают укладку выравнивающего слоя дорожного покрытия. Далее будет вестись обустройство бордюрного камня, тротуаров и опор освещения во всех трех населенных пунктах. Обновление дорожной инфраструктуры в сельских поселениях происходит на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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