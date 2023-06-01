Синоптики рассказали, придут ли в Самару сильные дожди в июне 2023 года

Жаркая погода задержится в регионе всего на несколько дней Фото: Антон СЕНЬКО

Стало известно, какая погода ждет жителей Самары в июне 2023 года. Соответствующий прогноз подготовили синоптики Gismeteo. Рассказываем, стоит ли ждать погодных сюрпризов.

Судя по прогнозу, начало первого летнего месяца будет довольно теплым. Воздух прогреется до +26, +30 градусов. 5 июня 2023 года столбик термометра опустится до +21 градуса. В дальнейшие дни температура будет держаться на отметке в +22, +28 градусов. К концу месяца похолодает до +18, однако уже не следующий день воздух прогреется до +22 градуса.

Что касается осадков, их в июне практически не ожидается. Дождливых дней будет мало: они пройдут 3, 4, 9, 16, 23, 24, 25, 27, 29 и 30 июня.

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