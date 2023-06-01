Строительство нового отделения детской больницы им. Ивановой продолжается в Самаре

Сегодня работы вышли на новый этап. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В Самаре продолжается строительство консультативно-диагностического отделения областной детской больницы им. Ивановой. Работы начались еще в апреле и сегодня вышли на новый этап. Информацию сообщили в региональном Минздраве.

Так, специалисты завершили подготовку фундамента будущего отделения. В ближайшее время начнется монтаж металлического каркаса. Работы ведутся в рамках нацпроекта.

Напомним, в консультативно-диагностическом центре будут вести прием врачи-неврологи, онкологи, дерматологи, хирурги, гастроэнтерологи, а также все узкие специалисты, которые работают с прикрепленным населением Октябрьского района. Благодаря этому пациенты смогут пройти всех врачей в короткие сроки.

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