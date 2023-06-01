Из-за антитеррористических учений ограничат движение транспорта на автодорогах Самарской области

Также будет действовать временное ограничение движения для всех транспортных средств по средней полосе Московского шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 1 июня, из-за антитеррористических учений ограничат движение для грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т на ряде автомобильных дорог Самарской области.

По информации регионального минтранса, ограничение будет действовать на автодорогах: Волжский – аэропорт «Курумоч» – «Урал», «Урал – Новосемейкино», а также Волжского, Красноглинского, Московского и Уральского шоссе. Нельзя будет проехать грузовым машинам и на улицах Демократической и Ново-Садовой, Самарском («Фрунзенском») мостовом переходе.

Помимо этого, с 12:00 до 19:00 будет действовать временное ограничение движения для всех транспортных средств по средней полосе Московского шоссе. Там включат запрещающий сигнал реверсивных светофоров.

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