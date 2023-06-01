Предпринимательница из Самары купила кроссовки за 20 тысяч рублей у мошенников

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самары стала жертвой мошенников. Женщина решила купить спортивную обувь в интернете, но в итоге потеряла деньги. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

На уловку преступников попалась 42-летняя предпринимательница. Она нашла в интернете объявление о продаже кроссовок за 20 тысяч рублей и решила купить их в подарок. Когда гражданка связалась с продавцом, тот объяснил ей детали доставки и направил реквизиты банковской карты. Женщина перевела деньги, но доставку так и не дождалась.

После этого покупательница обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.