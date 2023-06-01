Жители Самары назвали самые раздражающие привычки начальства

Женщины чаще мужчин не принимают вспыльчивость и агрессию со стороны руководителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob выяснил, что жители Самары считают самым раздражающим в начальстве. Топ возглавили вспыльчивость и некомпетентность.

Так, вспыльчивость, особенно выражающуюся агрессией и криком, назвали 14% работающих самарцев. Еще 12% раздражает некомпетентность руководства. По 5% горожан негативно относятся к прокрастинации, лжи, неприятию мнения подчиненных, обесценивание работы и отсутствие дисциплины.

Помимо этого, в руководителях самарцев раздражает бескультурье, высокомерие и безразличие (по 4%). В качестве других раздражающих привычек начальства самарцы назвали звонки и сообщения после окончания рабочего дня, абьюз, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями, игнорирование сообщений.

Как оказалось, только каждого третьего работника из Самары ничего не раздражает в своем руководителе. Женщины чаще мужчин не принимают вспыльчивость и агрессию со стороны руководителя, а мужчины чаще называли злоупотребление полномочиями, некомпетентность и ложь.

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