Жители Самары назвали самые раздражающие привычки начальства

Женщины чаще мужчин не принимают вспыльчивость и агрессию со стороны руководителя.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сервис SuperJob выяснил, что жители Самары считают самым раздражающим в начальстве. Топ возглавили вспыльчивость и некомпетентность.
Так, вспыльчивость, особенно выражающуюся агрессией и криком, назвали 14% работающих самарцев. Еще 12% раздражает некомпетентность руководства. По 5% горожан негативно относятся к прокрастинации, лжи, неприятию мнения подчиненных, обесценивание работы и отсутствие дисциплины.
Помимо этого, в руководителях самарцев раздражает бескультурье, высокомерие и безразличие (по 4%). В качестве других раздражающих привычек начальства самарцы назвали звонки и сообщения после окончания рабочего дня, абьюз, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями, игнорирование сообщений.
Как оказалось, только каждого третьего работника из Самары ничего не раздражает в своем руководителе. Женщины чаще мужчин не принимают вспыльчивость и агрессию со стороны руководителя, а мужчины чаще называли злоупотребление полномочиями, некомпетентность и ложь.
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