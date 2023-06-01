В Самарской области вор украл у пенсионера дорогостоящий аппарат коррекции зрения

Выяснилось, что к краже причастен преступник, который недавно вышел из тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани вор ограбил 63-летнего местного жителя. Мужчина украл у пенсионера дорогостоящий медицинский аппарат. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

Аппарат коррекции зрения пострадавшему подарили родственники. Он был необходим для самостоятельного профилактического лечения. Стоимость составила свыше 24 тысяч рублей. Пенсионер случайно оставил на подоконнике с распахнутом окном, а позднее обнаружил, что аппарат исчез. Родные мужчины обратились в полицию.

Оперативники выяснили, что к преступлению причастен 37-летний местный житель, который недавно вышел из тюрьмы. Оказалось, что он пытался продать украденный аппарат на улицах города. Его задержали.

Отмечается, что задержанный во всем сознался. Он рассказал, что ремонтировал крышу пристроя к многоэтажке и, заметив аппарат, решил его украсть. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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