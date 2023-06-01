Жители Самарской области могут подать заявку на бесплатное проведение газа

Отмечается, что в регионе уровень газификации достигает 94%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации. Согласно ей, собственники домов, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов, могут бесплатно подвести газ до границ своего земельного участка.

— Заявку можно оформить при условии подтверждения права собственности на землю и дом. Проведение газа в границах участка и подключение оборудования собственники оплачивают сами, — рассказали в правительстве Самарской области.

Однако льготным категориям гражданам предоставляют компенсирующую соцвыплату на приобретение оборудования и строительство внутридомовых сетей. Отмечается, что в регионе уровень газификации достигает 94%. В настоящий момент принято около 13 тысяч заявок на бесплатное подведение газа, заключено более 11 тысяч договоров.

У 5700 жителей уже появилась техническая возможность для подключения газа к домовладениям. Когда владельцы домов установят газоиспользующее оборудование, подрядчики обеспечат подключение и пуск газа. В большинстве муниципалитетах самарской области готовность домовладений к приему газа составляет более 50%.

Напомним, подать заявку можно на сайте единого оператора газификации, через портал «Госуслуги», в личном кабинете на сайте регионального оператора, а также в многофункциональных центрах и в центрах обслуживания потребителей газораспределительных организаций.

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