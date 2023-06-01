Самарским подросткам рассказали, где найти подработку летом 2023 года

Подростки могут работать не более 4-5 часов в день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это лето многие подростки Самарской области проведут с пользой, устроившись на подработку. Специалисты сервиса hh.ru рассказали, какие вакансии могут предложить местные работодатели.

В числе основных промоутер, менеджер по работе с клиентами, расклейщик объявлений, тайный покупатель. Самарские подростки также могут устроиться на должность автомеханика, грузчика, сборщика окон, повара, стажера в отдел документооборота.

Специалисты напоминают, что по закону рабочее время несовершеннолетних зависит от возраста. Ребята в возрасте от 14 до 15 лет могут работать не более 4 часов в день, в возрасте от 15 до 16 лет – не более 5. В период учебы — не более 12 часов в неделю и 2,5 часов в день и для 14, и для 15-летних.

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