Дома в двух населенных пунктах Самарской области остались без электроснабжения из-за ветра

Без электроснабжения остаются два населенных пункта: Екатериновка и Заглядовка. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области нарушено электроснабжение домов в двух населенных пунктах. Речь идет о Красноярском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Причиной происшествия стал шквалистый ветер. Специалисты назвали время, когда предполагается вернуть электричество – это могут сделать в обед 1 июня.

— Без электроснабжения остаются два населенных пункта: Екатериновка и Заглядовка. Ориентировочно восстановить электроснабжение планируется в 15:00, — сообщили в ведомстве.

Напомним, 31 мая 2023 года в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, ветра и града. Местами в регионе прогнозировали усиление юго-западного ветра, порывы которого могли достигнуть 17-22 м/с.

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