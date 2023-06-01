Поезд с первой группой детей из ДНР прибыл на летний отдых в Самару

Активисты помогли ребятам донести багаж до автобусов и сопроводили в детские лагеря / Фото: Единая Россия

В Самару прибыл поезд с первой группой детей из ДНР. Сто ребят и десять сопровождающих приехали в 63 регион на летний отдых. Встретили их волонтеры реготделения «Единой России» и представители областного Минсоцдема. Они помогли гостям высадиться на перрон, донести багаж до автобусов, а также сопроводили до детских оздоровительных лагерей.

- Некоторые ребята уже были в Самаре в 2022 году, поэтому в этот раз планируем немного изменить программу: будет больше экскурсий по знаковым местам региона. А для тех, кто впервые на самарской земле, покажем сначала все самое красивое и интересное в областной столице, - рассказал волонтер реготделения «Единой России» Владимир Рузанов.

Ребята из ДНР увидят настоящую ракету, побывают на набережной Волги, в мультимедийном парке «Россия – моя история», а также посетят Тольятти. Планируется, что в 2023-м в Самарской области отдохнут более 300 детей из Снежного. В прошлом году в лагерях региона оздоровились около 350 юных жителей ДНР.

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