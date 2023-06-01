В Тольятти подрядчик попал в РНП из-за отказа от подписания договора с администрацией

Позицию УФАС поддержали суды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти нерадивый подрядчик оставил город без контейнерных площадок. Компания уклонилась от подписания договора с местными властями. Информацию сообщили в Самарском УФАС.

Выяснилось, что в декабре 2021 года подрядчик в лице ООО «Волга Дорстрой» выиграл торги на устройство площадок. Компания должна была заключить контракт с администрацией Автограда, но не сделала этого в срок. Объективных причин для этого не было.

Антимонопольная служба решила включить фирму в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Позицию поддержали Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Поволжского округа.