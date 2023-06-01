Мэрия Самары дала разрешение на строительство высоток в Советском районе

Освоить площадку планирует ООО «Стройград» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появятся новые высотки. Их планируется возвести в Советском районе города. Соответствующее разрешение застройщику выдали новые власти. Постановление появилось на официальном сайте администрации.

– Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков на улице Советской Армии под высотную застройку, – следует из документации.

Общая площадь двух участков составляет 4 172 квадратных метра. Они расположены рядом с колледжем им. Е. Золотухина. Освоить территории планирует ООО «Стройград».

Ранее стало известно, что в Самаре могут построить высотки около Ракитовского шоссе. Речь идет о земельном участке площадью 31160 кв. метров в границах Ракитовского шоссе, улиц Нулевой и Третьей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.