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НовостиОбщество1 июня 2023 7:16

Мэрия Самары дала разрешение на строительство высоток в Советском районе

Многоэтажки планируется возвести на улице Советской Армии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Освоить площадку планирует ООО «Стройград»

Освоить площадку планирует ООО «Стройград»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появятся новые высотки. Их планируется возвести в Советском районе города. Соответствующее разрешение застройщику выдали новые власти. Постановление появилось на официальном сайте администрации.

– Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков на улице Советской Армии под высотную застройку, – следует из документации.

Общая площадь двух участков составляет 4 172 квадратных метра. Они расположены рядом с колледжем им. Е. Золотухина. Освоить территории планирует ООО «Стройград».

Ранее стало известно, что в Самаре могут построить высотки около Ракитовского шоссе. Речь идет о земельном участке площадью 31160 кв. метров в границах Ракитовского шоссе, улиц Нулевой и Третьей.

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