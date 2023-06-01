Появился список мест в Самаре, где можно купить самые дешевые продукты 1 июня 2023 года

Продукты по низким ценам можно приобрести в гипермаркетах и на ярмарках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары опубликовала очередной мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости. Рассказываем, в каких торговых точках можно купить самые дешевые продукты: мясо, хлеб, крупы, фрукты и т.д.

Так, в «Ленте» в Железнодорожном районе самые низкие цены на картофель – 19,99 руб./кг, морковь – 26,39 руб./кг, сахар-песок – 49,9 руб./кг и яблоки – 60 руб./кг. На Безымянском рынке можно выгодно приобрести репчатый лук – 40 руб./кг и пшено – 30 руб./кг.

В «Магните», что в Куйбышевском районе, можно купить самые дешевые охлажденные и мороженные куры – 132,09 руб./кг, белокочанную капусту – 16,99 руб./кг и поваренную соль – 8,69 руб./кг.

В «Ашане» в Советском районе самые низкие цены на вермишель – 41,22 руб./кг, гречневую крупу – 49,27 руб./кг, питьевое молоко 3,2% – 69,9 руб./кг, пшеничную муку – 22,74 руб./кг, мороженную рыбу – 199,99 руб./кг, хлеб из пшеничное муки – 36,54 руб./кг, хлеб из ржаной муки – 33,5 руб./кг, черный байховый чай – 214,9 руб./кг.

На ярмарке, которая работает на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, можно найти самую дешевую баранину – 320 руб./кг, говядину – 200 руб./кг, свинину – 170 руб./кг и сливочное масло – 440 руб./кг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.