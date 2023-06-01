Kia и Mitsubishi столкнулись в Железнодорожном районе Самары 31 мая 2023 года

Авария произошла на улице Дзержинского Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Самаре в среду, 31 мая 2023 года. Там столкнулись две иномарки, пострадал один человек. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в 14:30 в Железнодорожном районе. Согласно материалам ГИБДД, 37-летний водитель Mitsubishi Pajero ехал по улице Дзержинского со стороны Партизанской в направлении Клинической. Во время поворота на улицу Луганскую он не уступил дорогу Kia Rio, за рулем которого был 35-летний мужчина. В результате автомобили столкнулись, пострадал человек.

– В ДТП пострадала 28-летняя женщина-пассажир автомобиля Kia Rio. Она была доставлена в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение, – пояснили в региональном ГУ МВД.

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