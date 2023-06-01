В Самарской области отец задолжал ребенку полмиллиона рублей по алиментам

Мужчина записался на прием в службу и предоставил квитанции об оплате задолженности перед ребенком. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Житель Тольятти уклонялся от выплаты алиментов своему ребенку. В итоге его долг достиг более 500 тысяч рублей. Выплатил его он только после ареста расчетных счетов в банке.

— Судебные приставы Автозаводского района было возбуждено исполнительное производство из-за образовавшейся задолженности в размере 520 тысяч рублей, которую отец не спешил погашать, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Хоть мужчину и предупреждали, что уклонение от выплаты алиментов приведет к мерам принудительного взыскания, он продолжал бездействовать. Тогда судебные приставы арестовали его расчетные счета.

Через несколько дней мужчина записался на прием в службу и предоставил квитанции об оплате задолженности перед ребенком. Однако это не освобождает его от ежемесячной выплаты алиментов, чтобы новый долг снова не образовался.

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