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НовостиОбщество1 июня 2023 7:53

Спикер СФ РФ Валентина Матвиенко посетит Самарскую область 1 июня 2023 года

Спикер верхней палаты парламента проведет из Самары всероссийское совещание
Ирина МОРСКАЯ
Также Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров осмотрят филиал Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Также Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров осмотрят филиал Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День защиты детей, 1 июня, в Самарскую область с рабочей поездкой прибудет делегация Совета Федерации во главе с председателем Валентиной Матвиенко. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Валентина Матвиенко вместе с главой региона Дмитрием Азаровым откроют смену в центре военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара». Напомним, там был возведен новый корпус в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Помимо этого, спикер верхней палаты парламента проведет из Самары всероссийское совещание, его темой станет организация детской летней оздоровительной кампании 2023 года в России.

Также Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров осмотрят филиал Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Во время этого запланировано общение с военнослужащими, членами семей участников спецоперации и сотрудниками учреждения.

Напомним, фонд был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина и начинает свою работу 1 июня этого года.

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