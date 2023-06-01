Один человек пострадал при столкновении Skoda и Audi Q5 в Самарской области

Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 31 мая 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате происшествия пострадал человек. Информацию сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Все случилось в 8:20 в Сызрани. 39-летний водитель Skoda Octavia ехал по улице Мира в сторону улицы Шоссейная. Около дома №33 он не выбрал безопасную дистанцию и въехал в Audi Q5, который ехал перед Skoda. За рулем Audi находилась 45-летняя женщина.

В результате аварии пострадала женщина-водитель Audi. Она самостоятельно обратилась за помощью к медикам. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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