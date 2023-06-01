Онлайн-кинотеатр KION составил для самарцев подборку фильмов и анимации ко Дню защиты детей

Самарским зрителям представили подборку самых ярких и интересных картин / Фото: предоставлено экосистемой МТС

В четверг, 1 июня 2023 года, отмечается Международный день защиты детей. В честь этого праздника онлайн-кинотеатр KION экосистемы МТС подготовил подборку самых ярких фильмов и мультфильмов для юных самарских зрителей.

Так, ребятам будет интересно посмотреть поучительные детективы: «Детектив Финник» (6+) про зеленого домовенка, который легко и с юмором справляется со всеми нарушителями покоя, и «Величайший детектив паук» (6+) про инспектора Сана с потрясающей дедукцией, которого называют испанским Эркюлем Пуаро.

Также в онлайн-кинотеатре можно будет увидеть мультфильмы и фильмы о ценностях дружбы: «Пингвиненок Пороро: Приключения в замке дракона» (6+), «Изумительный Морис» (6+) и «Белль и Себастьян. Новое поколение» (12+). Полезно ребятам будет посмотреть и мультфильмы с уроками жизни: «Три кота» (0+) про семейство котов, которое учит зрителей, как выходить из тех или иных бытовых ситуаций, и «Команда Матч» (0+) про забавных зверушек, которые очень любят спорт.

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