В арт-пространстве сейчас занимаются восемь особенных ребят / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Специалисты ТОАЗа посетили арт-пространство для особенных детей «Волшебный мир развития». Его создали на площадке Дворца творчества детей и молодели (ДТДМ) в Тольятти. Проект получил поддержку предприятия в рамках конкурса общественных инициатив «Химия добра».

Инициатива ДТДМ направлена на социализацию детей с ОВЗ с помощью творчества. Для особенных детей проводят занятия по изобразительному искусству (станковая живопись и графика), тренинги и прикладные программы. Все это позволяет им адаптироваться в обществе и повышать уровень самоорганизации.

Дворец творчества приобрел на грантовые средства специальные мольберты и необходимые расходные материалы. Сейчас в арт-пространстве занимаются восемь особенных детей. Уроки для них проводят педагоги с многолетним стажем.

Отметим, учреждение получило грант от химпредприятия уже второй раз. Предыдущий проект касался подростков с девиантным поведением. Инициатива показала положительные результаты.

— Представленные нами на конкурс «Химия добра» проекты сложные, касаются особенных детей и подростков. Мы благодарны, что Тольяттиазот поверил в перспективность и особую значимость наших педагогических инициатив и поддержал их грантом, — отметила директор МБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи» Любовь Скрипинская.

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