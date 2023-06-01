Самарские деревянные конструкторы признали лучшей детской игрушкой в России

Фирма получила «Золотого медвежонка» в номинации «Лучшие игры и игрушки 2022» Фото: правительство Самарской области

Деревянные конструкторы, которые производит самарская компания ВЭЛТ, признали лучшими в стране. Фирма получила «Золотого медвежонка» в номинации «Лучшие игры и игрушки 2022».

Церемония награждения победителей прошла 31 мая в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Награды вручала Спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

ВЭЛТ работает в регионе с 2014 года. В продуктовой линейке компании деревянные пазлы, головоломки, конструкторы и декоративные объемные карты. В этом году в производство была запущена новинка – цветные деревянные конструкторы. До конца года компания планирует расширить линейку конструкторов и обновить традиционные товары.

- Также планируем запуск линейки для пожилых людей, в качестве профилактики различных возрастных заболеваний, связанных с нарушениями когнитивных функций. В ближайшее время начнем проводить исследования в этом направлении, - рассказал учредитель компании ВЭЛТ Даниил Рахмаков.

Напомним, в Самарской области создаются все условия для развития бизнеса. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

- Высокие оценки продукции наших производителей на федеральном уровне – это определенный знак качества, подтверждающий, что на самарской земле создаются конкурентоспособные, современные и часто уникальные товары, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.