Вестибюль № 2 станции метро «Алабинская» открылся в Самаре 1 июня 2023 года

Второй вестибюль см двумя сходами заработал после комплексного ремонта и модернизации Фото: администрация Самары

В четверг, 1 июня 2023 года, в Самаре заработал вестибюль № 2 станции метро «Алабинская». Его открыли после комплексного ремонта и модернизации. Теперь пассажирам доступны все шесть сходов, расположенных на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Эти сходы позволят обеспечить удобный подход к станции со всех сторон перекрестка. Также повысится безопасность дорожного движения, так как сходы выполняют функцию подземного пешеходного перехода через улицы Осипенко и Ново-Садовую, – рассказал глава департамента транспорта Самары Сергей Маркин.

На «Алабинской» установили новые интроскопы, металлодетекторы, комплекс видеонаблюдения, а также турникеты отечественного производителя.

На станции установили новые турникеты от отечественного производителя Фото: администрация Самары

– У этих турникетов современная конструкция, обновленная информационная панель. Огромный плюс данного комплекса - обслуживающий персонал может дистанционно наблюдать за работой турникетов, своевременно получать сигналы об их состоянии и необходимости технического обслуживания, – сказал и.о. директора МП «Самарский метрополитен» Алексей Гурьянов.

В мэрии отмечают, что в ближайшее время на входных площадках пешеходных сходов вестибюля № 1 станции метро «Алабинская» будут продолжены ремонтные работы. Они проводятся в рамках текущего содержания.

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