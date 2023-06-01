Оперативники обнаружили цех по незаконному производству алкоголя в Тольятти

Из оборота было изъято свыше 60 литров спиртосодержащей продукции Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские прикрыли незаконное производство алкоголя. Его организовал один из местных жителей. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Производство спиртосодержащей продукции занялся 42-летний директор ООО. Для этих целей мужчина арендовал ангар. Там оперативники обнаружили более 60 литров алкоголя и специальное оборудование, а также бутылки, пробки, этикетки и упаковки. Общая стоимость продукции превысила 100 тысяч рублей. В дальнейшем алкоголь планировалось продавать на территории региона.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Он находится под подпиской о невыезде, ведется следствие.

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