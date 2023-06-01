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НовостиПроисшествия1 июня 2023 9:32

Суд в Тольятти вынес приговор двоим организаторам канала поставки контрафактного табака

Обвиняемые получили условные сроки
Анастасия ФИЛАТОВА
Примерно столько денег незаконно заработали тольяттинцы на своем нелегальном бизнесе

Примерно столько денег незаконно заработали тольяттинцы на своем нелегальном бизнесе

Фото: УФСБ по Самарской области

Автозаводской районный суд Тольятти вынес приговор двоим местным жителям – 61-летнему и 45-летнему мужчинам. Их признали виновными в организации канала поставки контрафактного табака для дальнейшего сбыта на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Правоохранители задержали мужчин в апреле 2022 года. В дальнейшем они изъяли из незаконного оборота более 26 тысяч пачек немаркированной табачной продукции. Ее рыночная стоимость составила около 3 млн рублей. На основании материалов ФСБ в УМВД по Тольятти тогда возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

Весной 2023 года суд вынес обвиняемым приговор. Одному назначили 2 года лишения свободы условно, а второму – 3 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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