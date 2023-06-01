Суд в Тольятти вынес приговор двоим организаторам канала поставки контрафактного табака

Примерно столько денег незаконно заработали тольяттинцы на своем нелегальном бизнесе Фото: УФСБ по Самарской области

Автозаводской районный суд Тольятти вынес приговор двоим местным жителям – 61-летнему и 45-летнему мужчинам. Их признали виновными в организации канала поставки контрафактного табака для дальнейшего сбыта на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Правоохранители задержали мужчин в апреле 2022 года. В дальнейшем они изъяли из незаконного оборота более 26 тысяч пачек немаркированной табачной продукции. Ее рыночная стоимость составила около 3 млн рублей. На основании материалов ФСБ в УМВД по Тольятти тогда возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

Весной 2023 года суд вынес обвиняемым приговор. Одному назначили 2 года лишения свободы условно, а второму – 3 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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