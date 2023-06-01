Опасные для жизни лифты выявили в многоквартирном доме в Самарской области

Пожилые жильцы дома обратились в прокуратуру.

В Тольятти прокуратура Комсомольского района вместе со специалистом ГЖИ и представителем управляющей компании обнаружили нарушения в техническом состоянии лифтов многоквартирного дома № 49 по улице Ярославской.

— Управляющая организация не обеспечила обслуживание и ремонт лифтов многоквартирного дома. У них не работали кнопки вызова аварийно-диспетчерской службы, были неисправности в работе при спуске и подъеме, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Как выяснилось, ООО «ДЖКХ» долгое время не устраняла нарушения технического состояния лифтов. В связи с чем пожилые жильцы дома и обратились в прокуратуру. В адрес руководителя управляющей организации внесено представление об устранении нарушений.

Помимо этого, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Только после вмешательства районной прокуратуры был проведен ремонт. Сейчас работоспособность лифтов восстановлена.

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