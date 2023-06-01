Самарцам рассказали, может ли начальство отказать в ежегодном отпуске

Специалист отмечает, что все зависит от конкретного случая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, могут ли работодатели отказать сотрудникам в ежегодном опуске. Ответ на этот вопрос жителям Самары дал руководитель юридической практики в SuperJob.

– Если отпуск запланирован графиком, и работник хочет использовать его по графику, то компания не может в нем отказать. Если работодатель не хочет, чтобы сотрудник использовал отпуск в этот период, он может лишь попросить его согласия перенести отпуск на другой период, – пояснил специалист.

Если сотрудник хочет уйти в отпуск в период, отличающийся от указанного в графике, он должен обсудить этот вопрос с начальством. Если компания не против такого переноса, то отпуск может быть использован в другое время.

В случае, если сотрудник не использовал отпуск по графику и он был перенесен на другой срок по соглашению, организация должна будет предоставить отпуск в новый согласованный период либо опять же договориться с сотрудником о переносе отпуска на другой период.

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