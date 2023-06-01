Мошенники начали выманивать деньги у геймеров с помощью фишинговых сайтов

Одна из наиболее уязвимых категорий интернет-пользователей — дети и подростки Фото: Василий Вахрин

Мошенники придумали новую схему обмана. В последнее время их жертвами все чаще становятся геймеры-подростки. Для выманивания у них денег аферисты создают фишинговые страницы. К примеру, это могут быть сайты якобы с распродажами популярных онлайн-игр.

Мошенники разрабатывают онлайн-магазины для геймеров, привлекая большой скидкой для покупки игр, аккаунтов к ним, коллекционных предметов, а также возможностью пополнить кошельки в магазинах игр. Свои сайты они активно продвигают через поисковики, делают СМС-рассылки и создают специализированные чаты в мессенджерах для привлечения любителей игр. Геймеры вводят данные банковской карты на сайте, а на деле деньги переходят на электронный кошелек или карту мошенникам.

Чаще всего через фишинговые страницы мошенники собирают номера телефонов, банковских карт и логин от личного кабинета в банковском приложении/ интернет-банке, СМС-коды для подтверждения операций или входа в личный кабинет, данные паспорта, СНИЛС. Нередко эта информация далее используется в рамках социальной инженерии.

— Одна из наиболее уязвимых категорий интернет-пользователей — дети и подростки. Задача банков — защитить юных пользователей от мошеннических уловок. К примеру, мы создали детские карты, траты по которым легко контролировать взрослым, а также страховку от мошенников, которая позволяет сразу вернуть деньги в случае некорректных списаний, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

В настоящее время доля фишинга в мошеннических операциях на рынке достигла около 10%. С начала года их количество в банке выросло в 1,5 раза.

Как проверить сайт на безопасность:

— проверять адрес сайта — комбинация букв в адресной строке фейкового ресурса может отличаться от оригинального названия сайта;

— обращать внимание, если браузер предупреждает о небезопасном ресурсе. В частности, если в адресной строке нет символа в виде замка, это может быть признаком ненадежного сайта.

— внимательно смотреть на наполнение сайта: фейковые ресурсы могут быть одностраничными или же иметь ограниченный ассортимент товаров. Тексты на настоящих сайтах всегда написаны без ошибок, в то время как мошенники часто допускают их в словах.

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