Прокуратура обязала управляющую компанию отремонтировать протекающую кровлю в Самаре

В настоящий момент срочный ремонт неисправных элементов крыши сделан. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре прокуратура Куйбышевского района обнаружила нарушения в деятельности управляющей компании «Коммунальные ресурсы», которая не отреагировала на протечку кровли в доме.

— О несвоевременном ремонте кровли многоквартирного дома № 31 по улице Пугачевский тракт сообщила одна из жительниц. Ранее она не раз обращалась в ООО «Коммунальные ресурсы» с жалобами на протечку кровли, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Протечки в отдельных местах кровли должны быть устранены в течение одних суток с момента их обнаружения или заявки жильцов. Однако управляющая организации срочные меры не предпринимала и внепланово кровлю не отремонтировала.

В связи с этим прокурор района в адрес директора организации внес представление с требованиями устранить нарушения. В настоящий момент срочный ремонт неисправных элементов крыши сделан.

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