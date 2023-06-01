В Самарской области предприимчивые горожане пытаются продать шмеля за 2700 рублей

По мнению продавца, Ефим подойдет для семей с детьми. Фото: скриншот "Авито"

В городе Тольятти Самарской области предприимчивые местные жители продолжают находить способы обогащения. Горожане пытаются продать ручного шмеля.

Согласно опубликованному объявлению, ручного шмеля Ефима оценили в 2700 рублей. Продавец отмечает, что насекомое очень активное, в самом расцвете сил, приносит много пыльцы, не кусается.

- Станет хорошим другом для детей и всей семьи, - подчеркивает горожанин.

При этом, забирать замечательного Ефима придется самостоятельно. Пользователь сервиса считает, что доставки нет и не будет, ведь шмель испытывает стресс, когда находится взаперти.