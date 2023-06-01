Из-за сильного ветра без электричества остались шесть районов области и часть Самары

В соцсетях местные жители сообщили, что ветер даже повалил опоры линий электропередач. Фото: "СамараДТП"

В среду, 31 мая 2023 года, в результате порывов ветра нарушилось электроснабжение жилых домов в Красноглинском районе Самары, а также Красноярского, Ставропольского, Кинель-Черкасского, Нефтегорского, Безенчукского и Алексеевского районов Самарской области.

— Сообщения о пропаже электричества поступили с 18:17 до 19:25. Погибших и пострадавших нет. Аварийные бригады ПАО «Россети Волга» и АО «ССК» вели работы по восстановлению электроснабжения, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным на утро 1 июня, без электричества оставались населенные пункты Екатериновка и Заглядовка в Красноярском районе. Ориентировочно восстановить электроснабжение планировалось к 15:00.

В социальных сетях местные жители сообщили, что ветер даже повалил опоры линий электропередач в Безенчукском районе. Однако официально данная информация в настоящий момент не подтверждается и не опровергается.

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