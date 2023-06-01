В Тольятти мужчина, не оплативший штраф за пьянство в общественном месте, отправился под арест

По результатам рейдовых мероприятий принудительно взыскано более миллиона рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области подвели итоги операции «Должник», которая проходила с 15 по 24 мая 2023 год. Результаты рейдов озвучили в региональном ГУ МВД.

– Всего было проведено 507 рейдов. По их результатам принудительно взыскано более миллиона рублей, пресечено 349 нарушений, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Так, 42-летний житель Тольятти получил двое суток административного ареста из-за неуплаты штрафа за распитие алкогольных напитков в общественном месте. 32-летний житель Самары отправится на исполнительные работы на 20 часов – он забыл заплатить 500 рублей за появление в общественном месте в пьяном виде.

В поселке Суходол в Сергиевском районе 38-летний мужчина был привлечен к ответственности за мелкое хулиганство, но штраф не оплатил. В результате ему пришлось платить штраф в двукратном размере.

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