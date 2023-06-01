Новая площадка для сдачи нормативов ГТО открылась в Самарской области

На территории есть разноуровневые перекладины, турники и брусья. Фото: национальныепроекты.рф

В Красноярском районе Самарской области открылась новая площадка для сдачи нормативов ГТО. Ее сделали в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

На территории есть разноуровневые перекладины, турники и брусья, лавки для пресса, скамья для наклонов, тренажеры для разных групп мышц и небольшой скалодром. Ожидается, что площадка привлечет жителей села разных возрастов к физкультуре и спорту.

В районной администрации отметили, что на новой площадке будут проводиться районные фестивали ГТО, местные соревнования и другие физкультурные мероприятия. Все желающие смогут тренироваться в удобное для себя время.

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