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НовостиОбщество1 июня 2023 11:59

Самарцы рассказали, сколько планируют вложить в будущее своих детей

Аналитики провели исследование
Алена ПРОВКИНА
Самарцы рассказали о вложениях в будущее своих детей

Самарцы рассказали о вложениях в будущее своих детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, как относятся к здоровью и будущему своих детей. Многие горожане планируют вложиться в недвижимость для ребенка.

По информации пресс-службы «СБЕР», помимо эмоционального и физического здоровья, горожане планируют вложиться в недвижимость и образование своих детей. Размер накоплений местные жители оценили в 8,1 млн рублей. 87% опрошенных ставят в приоритет здоровье своего ребенка, уже на втором месте идет недвижимость и образование. О достойном воспитании сообщили 58,7% респондентов.

При этом, финансовую грамотность своим детям планируют привить 11,8% пользователей. На будущее своих детей планируют откладывать только 19,7% самарцев.