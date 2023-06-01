Град, грозу и сильный ветер прогнозируют в Самарской области 2 июня 2023 года

В конце рабочей недели в Самарской области разыграется непогода Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода готовит для жителей Самарской области очередное испытание. В пятницу, 2 июня 2023 года, на регион обрушатся дождь, гроза, град и сильный ветер. Объявлен желтый уровень опасности.

– Ночью и днем 2 июня 2023 года местами по Самарской области ожидаются грозы, возможен град. Днем местами порывы северного ветра 15-20 м/с с сохранением вечером, – сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозу синоптиков, в ночные часы температура воздуха составит +13…+18 градусов, днем – около +22…+27 градусов.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее. Завтра из дома лучше не выходить, закрыть все окна, двери и дымоходы. Во время грозы необходимо отключить от сети радио и ТВ, не пользоваться электроприборами и телефонами (особенно в сельской местности). Если непогода застигла на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании. При сильном ветре нужно как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и недостроев. Машины следует поставить в гараж или припарковать на удалении от непрочных конструкций.

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