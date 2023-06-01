Фестиваль «Дни модерна» пройдет в Самаре с 9 по 11 июня

В рамках выставки гости смогут посмотреть изображения 15 архитектурных объектов начала ХХ века. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 9 по 11 июня 2023 года в Самаре пройдет фестиваль «Дни модерна». В рамках него состоятся премьерные кинопоказы многосерийного фильма «Модерн губернии», выставка «Модерн в облаках», а также лекции, экскурсии, мастер-классы и обсуждения. Об этом сообщает СОВА.

Площадками фестиваля станут музей модерна и музей-галерея «Заварка». С лекциями выступят четыре эксперты. В рамках выставки гости смогут посмотреть изображения 15 архитектурных объектов начала ХХ века, ознакомиться с их историей и художественными особенностями.

А кинопоказы серий документального фильма будут проходить в музее модерна 9 и 10 июня в 20:30, а 11 июня - в 20.00. Все мероприятия во дворе музея будут бесплатные и не потребуют предварительной регистрации. Фильм также можно будет посмотреть в «Заварке» 10 июня - в 14:00, 11 июня - в 15:00.

Гости фестиваля смогут посетить и часовые экскурсии по экспозиции музея модерна. Такая возможность будет 9 июня - в 13:30, 10 июня - в 12:00, 11 июня - в 16:00.

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