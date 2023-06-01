В Самаре стало известно, куда переедет клуб «Звезда»

Самарский клуб может открыться на другой площадке Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало известно о закрытии клуба «Звезда». Площадка проработала более 20 лет.

Клуб закроется уже 20 июня 2023 года, об этом редакции «КП-Самара» сообщил представитель клуба Борис Елатомцев. При этом, КРЦ «Звезда» продолжит свою работу. Помимо этого, о закрытии высказался Сергей Щербак в своих социальных сетях. Согласно опубликованной информации, город не останется без концертов. Команда, которая держала площадку, переедет.

Новое помещение откроют на месте бывшего ресторана «Утесов», который закрылся этой зимой. О причинах закрытия площадки клуба «Звезда» пока неизвестно.