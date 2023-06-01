Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров открыли смену в самарском патриотическом лагере «Авангард»

Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

В День защиты детей, 1 июня 2023 года, в Самарскую область с рабочим визитом приехала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым она побывала в центре военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара» и приняла участие в торжественном открытии первой смены «Защитники Отечества».

– Мы уделяем большое внимание вопросам патриотического воспитания. Очень рад, что мальчишки и девчонки смогут и отдохнуть здесь, и получить новые знания о том, что происходит в зоне СВО. Уверен, что каждый из вас получит новые навыки, которые пронесет через всю жизнь, но самое главное – это любовь и уважение к своей Родине, - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к ребятам.

Валентина Матвиенко отметила, что в центре «Авангард» созданы прекрасные условия для отдыха. Она поблагодарила губернатора, строителей и всех, кто помогал готовить учреждение к началу сезона. За короткий срок (всего за 2,5 месяца) был построен новый корпус, что позволило увеличить вместительность лагеря до 226 детей в смену.

Председатель верхней палаты парламента и глава региона оценили условия пребывания детей в лагере и пообщались с ребятами. На территории учреждения расположены жилые корпуса, баскетбольная и волейбольная площадки, бассейн, эстрада, цифровой кинозал, медпункт, спортзал, крытый уличный тренажерный зал и площадка для воркаута. Также оборудованы два стрелковых тира, лазерный и арбалетный тир, площадка для метания ножей, воздушно-десантный комплекс, веревочная высотная полоса препятствий. Есть полигон для игры в пейнтбол и лазерлаг, свой парк квадроциклов и палаточный лагерь.

В 2023 году в «Авангарде» пройдут пять военно-патриотических смен для детей от 8 до 18 лет. Это ребята, которые занимаются в кадетских школах, юнармейских отрядах и патриотических движениях. Всего в этим летом в лагерях Самарской области отдохнут 124 тысячи детей. Будут работать 742 детско-оздоровительных учреждения – на 38 больше, чем в 2022 году. Это удалось сделать благодаря проведению капремонтов.

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