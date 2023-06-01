Самарец показал, как ремонтируют лестницу к Волге

Участок разбирают. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители стали переживать за один из спусков к Волге. На набережной начали разбирать одну из лестниц.

Судя по ранее опубликованным кадрам, ремонтировать планируют лестницу, которую украшал Покрас Лампас. О причинах ремонта и состоянии спуска пока неизвестно. Городской блогер Евгений Щекин в своих социальных сетях показал, как ремонтируют участок. На территории временно ограничили посещение.

Напомним, еще в конце мая местные жители решили открыть пляжный сезон. В первый месяц лета горожанам придется заранее смотреть прогноз погоды. Июнь обещает быть дождливым.