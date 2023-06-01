Праздничную подсветку включат на телебашне в Самаре 1 июня 2023 года

Тематическую подсветку включат с наступлением сумерек Фото: Яндекс. Карты

Вечером в четверг, 1 июня 2023 года, телебашня в Самаре засверкает праздничными огнями. На ней включат тематическую подсветку в честь Дня защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

На телебашне, которая расположена в районе пересечения улицы Советской Армии и Московского шоссе, появится поздравление в виде праздничных открыток с детьми. Его можно будет наблюдать с момента наступления сумерек и до 23:00.

Напомним, День защиты детей отмечают с 1950 года. Его утвердили в ноябре 1949-го в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. С тех пор каждое 1 июня устраивают различные праздничные мероприятия для детей.

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