В Самарской области театр «Грань» начнет свою работу весной 2024 года

Специалисты уже завершили строительство коробки администрация Новокуйбышевска.

В городе Новокуйбышевск Самарской области продолжается строительства театра «Грань». Ход работ обсудили во время совещания в правительстве.

По информации пресс-службы правительства региона, во время встречи решили вопросы подбора и оформления земельного участка, определения источников финансирование и проектирования здания. Работы начались еще прошлым летом. На данный момент специалисты возвели коробку здания, а уже в июне подрядчики закончат кровельные работы. Общая площадь театра превысит 8,6 тысяч квадратных метров.

Также во время заседания предложили создать у входа в театр сквер с фонтаном. Строители приступили к благоустройству территории. Объект введут в эксплуатацию весной 2024 года.