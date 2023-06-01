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НовостиОбщество1 июня 2023 13:37

В Самарской области театр «Грань» начнет свою работу весной 2024 года

В правительстве обсудили ход строительства
Алена ПРОВКИНА
Специалисты уже завершили строительство коробки администрация Новокуйбышевска.

Специалисты уже завершили строительство коробки администрация Новокуйбышевска.

В городе Новокуйбышевск Самарской области продолжается строительства театра «Грань». Ход работ обсудили во время совещания в правительстве.

По информации пресс-службы правительства региона, во время встречи решили вопросы подбора и оформления земельного участка, определения источников финансирование и проектирования здания. Работы начались еще прошлым летом. На данный момент специалисты возвели коробку здания, а уже в июне подрядчики закончат кровельные работы. Общая площадь театра превысит 8,6 тысяч квадратных метров.

Также во время заседания предложили создать у входа в театр сквер с фонтаном. Строители приступили к благоустройству территории. Объект введут в эксплуатацию весной 2024 года.