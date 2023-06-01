СК и прокуратура начали проверку из-за пожара в автобусе с детьми под Самарой

ПАЗик за считанные минуты сгорел дотла Фото: прокуратура Самарской области

В Самарской области следователи и прокуроры начали проверку из-за горевшего автобуса, который перевозил детей. Пожар произошел вечером в среду, 31 мая 2023 года, в поселке Новый городок Красноярского района.

- Начата доследственная проверка по факту возгорания автобуса, привлеченного для перевозки организованной группы детей. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Прокуратура взяла на контроль ход проверки, организованной следователями по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники надзорного ведомства оценят действия перевозчика и организаторов мероприятия.

Напомним, автобус вспыхнул, когда ребята уже возвращались с экскурсии. На тот момент в салоне находились 28 человек, в том числе 24 школьника. К счастью, все успели выбраться наружу. Никто не пострадал. Из-за чего произошел пожар, пока неизвестно.

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